كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية زينة، متابعيها بصور جديدة، خلال حضورها حفل زفاف إحدى صديقاتها، وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وأظهرت الصور زينة بفستان أبيض مخطط طويل، بدون أكمام، مفتوح من الجانبين، كما اعتمدت على الشعر المنسدل الليس، مع المكياج التُرابي، بألوان النيود والكشمير.

والتقطت زينة عدد من الصور من صديقاتها وعلقت قائلة: “احلي حاجه لما تكون في فرح صحبتك اللي بتحبها وتشوف معظم أصحابك اللي بتحبهم بجد

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تتألق بفستان ابيض في زفاف صديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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