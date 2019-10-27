محمد هنيدى يستأنف تصوير «كينج سايز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف النجم والفنان المصري محمد هنيدى تحضيرات فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “كينج سايز” بعد عودته من السعودية مباشرة، حيث يعود للقاهرة يوم الاثنين 28 أكتوبر.

ومن المقرر أن يستكمل محمد هنيدي تحضيرات الفيلم ويعقد جلسات عمل استعداداً للإعلان عن الأبطال الذين يشاركون فيلمه وتحديد موعد انطلاق التصوير.

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وكان محمد هنيدي قد صور يوما واحدا، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحى “3 أيام فى الساحل” بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية في موسم الرياض.

ومن جانبه بدأ المخرج إسلام خيرى عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير باقى مشاهد الفيلم، حيث طرح التريلر التشويقى للعمل كنوع من الترويج له وتشويق جمهور “هنيدى”.

والجدير بالذكر أن الفيلم الجديد من تأليف عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدى شخصية “عقلة الإصبع”.