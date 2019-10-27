نجاح كبير لأغنية عبد المجيد عبد الله “أطيح واقف”

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متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله حصد نجاح أغنيته الجديدة “أطيح واقف” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من ستة ملايين مشاهدة بعد أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناته على موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا.
تجدر الإشارة إلى أن عبد المجيد عبد الله يعاني منذ فترة من آلام مرضية في أذنه تتطلب منه الإبتعاد عن الأصوات الصاخبة والحفلات الغنائية لفترة لا يستهان بها.
لمشاهدة فيديو أغنية “أطيح واقف”:
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