ملايين “تعالى تشوف” تحاصر بلقيس فتحي!

متابعة بتجــــــــــــرد: تعيش النجمة بلقيس فتحي حالة نجاح استثنائية بعد طرح أوّل أغنية لها باللهجة المغربية “تعالى تشوف” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
ويواصل كليب الأغنية حصد ملايين المشاهدات بعد شهر على إطلاقه، حيث تخطى الـ13 مليون مشاهدة عبر قناة بلقيس الرسمية على موقع “يوتيوب”.
وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في المغرب وعدد من البلدان العربية.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
كواليس كليب “تعالى تشوف”:
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