متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير صحفية أجنبية أن النجم العالمي جورج كلوني يعاني من أزمة صحية، وذلك بعد أن ظهر بوزن أقل من المعتاد خلال الفترة الماضية.
لكن موقع gossipcop أكد خلال تقرير بعنوان “حقيقة الحالة الصحية لـ جورج كلوني”، أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات تندرج تحت عنوان الصحف الصفراء، التي تهدف للإثارة فقط.
وأضاف الموقع أن كلوني لا يعاني من أزمة صحية، مثلما زعمت بعض المواقع الصحفية التي تكهنت بأن كلوني لم يعد قادر على تناول كافة الأطعمة، بسبب إتباعه نظام غذائي قاسي فرضته زوجته أمل علم الدين، بسبب مرضه مما يحتم عليهم عدم الإستمتاع بحياتهم مثلما كان الحال في السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة مرض جورج كلوني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.