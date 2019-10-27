ما حقيقة مرض جورج كلوني؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت تقارير صحفية أجنبية أن النجم ​العالمي جورج كلوني​ يعاني من أزمة صحية، وذلك بعد أن ظهر بوزن أقل من المعتاد خلال الفترة الماضية.

لكن موقع gossipcop أكد خلال تقرير بعنوان “حقيقة الحالة الصحية لـ جورج كلوني”، أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات تندرج تحت عنوان الصحف الصفراء، التي تهدف للإثارة فقط.

وأضاف الموقع أن كلوني لا يعاني من أزمة صحية، مثلما زعمت بعض المواقع الصحفية التي تكهنت بأن كلوني لم يعد قادر على تناول كافة الأطعمة، بسبب إتباعه نظام غذائي قاسي فرضته زوجته ​أمل علم الدين​، بسبب مرضه مما يحتم عليهم عدم الإستمتاع بحياتهم مثلما كان الحال في السابق.