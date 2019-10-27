نادين نسيب نجيم ترفع الصوت: “الطلاق منو نهاية الدني”

متابعة بتجــــــــــــرد: قد تكون النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم من أوّل النجمات اللاتي دعمن الحراك الشعبي، وأكثرهن تفاعلًا مع المظاهرات التي تفترش الشوارع والطرقات في مختلف المناطق والمحافظات في لبنان.

نادين تغرّد يوميًا عبر حسابها على “تويتر” عن “ثورة الشعب” التي أصبحت محط أنظار العالم بأسره، وقد رفعت مؤخرًا الصوت عاليًا في وجه السياسيين وطالبتهم بالإستقالة الفورية من مناصبهم.

واستعانت نجمة الدراما العربية الأولى بفكرة الطلاق لتقارب بين مطلب اللبنانيين وما يحدث على أرض الواقع في لبنان، حيث طلبت من السياسيين أن ينفصلوا عن الشعب قائلةً: “طلقونا”، وتابعت نادين فكرتها قائلةً: “الطلاق منو نهاية الدني بل هو بداية حياة جديدة”.

ومن يعرف نادين نسيب نجيم جيدًا يدرك تمامًا أنها لا تكتب أي فكرة إلّا وتكون تقصد معناها، وقيامها بالتقريب بين فكرة “الطلاق” ومطلب اللبنانيين برحيل السياسيين، ليس إلا رسالة واضحة بأنها تعيش حياةً جديدة بعد انفصالها مؤخرًا عن زوجها.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم كانت من أوّل الفنانين الذين نزلوا إلى ساحات لبنان على امتداد الوطن العربي، مطالبين بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.