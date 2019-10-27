أحمد السقا يثير ضجة عارمة بسبب هذا التصريح

متابعة بتجــــــــــــرد: أثار النجم أحمد السقا الجدل بتصريحات صحافية أدلى بها مؤخرًا، إذ كشف عن تعرضه لجلطة منذ تسع سنوات وتحديدًا بعد إخباره بوفاة والده، وأكد أنه نقل إلى المستشفى ورفض الأطباء خروجه لتدهور حالته الصحية وقتها.

وقال: “مكثت بالمستشفى لمدة شهرين وفقدت القدرة على مواصلة حياتي بشكل طبيعي لأكثر من عامين ، فرحيل والدي هو أسوأ يوم بحياتي”.

من ناحية أخرى ، يعود النجم أحمد السقا إلى السينما من خلال فيلم “العنكبوت”، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم منهم منى زكي ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.