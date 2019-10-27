متابعة بتجـــــــــــرد: رغم تقبل جمهور النجم محمد منير قرار تأجيل حفله، والذي كان المفترض أن يحيه في أحد النوادي الأسبوع الماضي بصدر رحب، إلا أنهم أصيبوا بحالة من الإنزعاج مؤخرًا بعدما علموا أنه تم تحديد موعد جديد للحفل سيكون 29 تشرين الثاني (نوفمبر) ولكن ما لم يتوقعوه زيادة أسعار الحفل لتكون 300 جنيه بدلًا من 200 جنيه.
وأكد بعض محبي النجم محمد منير أن هذه الزيادة غير منطقية خصوصًا مع عدم إضافة أي شيء جديد، إذ سيقام في نفس المكان ونفس المدة المحددة وطالبوا الجهة المنظمة للحفل بطرح تفسير لهذا القرار.
من ناحية أخرى، يستعد محمد منير لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية والتي ستنطلق يوم 1 تشرين الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ما الذي أغضب جمهور محمد منير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.