ما الذي أغضب جمهور محمد منير؟

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم تقبل جمهور النجم محمد منير قرار تأجيل حفله، والذي كان المفترض أن يحيه في أحد النوادي الأسبوع الماضي بصدر رحب، إلا أنهم أصيبوا بحالة من الإنزعاج مؤخرًا بعدما علموا أنه تم تحديد موعد جديد للحفل سيكون 29 تشرين الثاني (نوفمبر) ولكن ما لم يتوقعوه زيادة أسعار الحفل لتكون 300 جنيه بدلًا من 200 جنيه.

وأكد بعض محبي النجم محمد منير أن هذه الزيادة غير منطقية خصوصًا مع عدم إضافة أي شيء جديد، إذ سيقام في نفس المكان ونفس المدة المحددة وطالبوا الجهة المنظمة للحفل بطرح تفسير لهذا القرار.

من ناحية أخرى، يستعد محمد منير لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية والتي ستنطلق يوم 1 تشرين الثاني المقبل.