نيك جوناس ينضم إلى لجنة تحكيم The Voice بنسخته الأميركية

متابعة بتجـــــــــــــرد: ينضم نجم جديد للمقاعد الحمراء الخاصة بلجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير “The Voice” في نسخته الأميركية، إذ أعلن المغني الأميركي نيك جوناس عن انضمامه إلى لجنة التحكيم، مؤكداً أنه منافس شرس وقوي بين باقي أعضاء لجنة التحكيم.

فقد شارك نيك جمهوره عبر صفحته في تويتر بصورة جديدة له وعبّر عن سعادته للانضمام إلى البرنامج مشوقاً جمهوره لمتابعته. وقال نيك جوناس، المتزوج من نجمة بوليوود بريانكا شوبرا خلال ظهوره ضيفاً في برنامج Ellen Show، إنه متحمس جداً لهذه التجربة وعلى أتم الاستعداد لها. وأضاف جوناس أنه سيسعى جاهداً لتشجيع المواهب الغنائية وتنميتها بشكل صحيح حتى يصبحوا نجوماً في الموسم الثامن عشر من البرنامج الأشهر حول العالم.

وقد انضم نيك جوناس إلى قائمة النجوم المدربين في البرنامج وهم بلايك شيلتون، جون ليجند وكيلي كلاركسون، بعد انسحاب المغنية الأميركية غوين ستيفاني.