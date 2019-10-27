أخيرًا.. حلّ النزاع على ألبوم محمد فؤاد الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: أخيراً أسدلت شركة “قنوات” للتوزيع الرقمي، الستار على الدعوى المرفوعة منها ضد شقيق الفنان محمد فؤاد، بعد إعلانها تنازلها عن الجنحة المحررة ضده.

وكلفت شركة “قنوات” محاميها، المستشار نزيه علي مسعود؛ بالتصالح عن الشق الجنائي في القضية المرفوعة على وجدي فؤاد عبدالحميد، شقيق الفنان محمد فؤاد، بسبب النزاع على ألبوم غنائي لفؤاد، كما أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وأبدت شركة “قنوات” أسفها عن وصول الخلاف إلى ساحات المحاكم، فكلا الطرفين يحمل الود والاحترام للطرف الآخر، ولقيمة الفنان محمد فؤاد لدى الشركة ولدى محبيه في الوطن العربي.

وتعود الواقعة لعام ٢٠١٢، عندما تعاقد وجدي فؤاد مع شركة “قنوات”، بصفته صاحب الشركة المنتجة لألبومات شقيقه، على بيع حقوق الألبوم الرقمية، وبناء على بيان سابق من الشركة المجني عليها، تمت المماطلة من جانبه في تسليم العمل محل التعاقد لمدة سبع سنوات، وكذلك الحصول على دفعات مالية أخرى بزعم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الألبوم المذكور، وهو ما لم يحدث حتى عام ٢٠١٨، مما اضطر الشركة بعد عقد العديد من الجلسات الودية للجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها القانونية.