شيري عادل: “محدش يسألني عن حياتي الشخصية تاني”

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج “MBC Trending” الذي يذاع على قناة mbc4، طالبت الفنانة شيري عادل وسائل الإعلام بالتوقف عن سؤالها عن أخبار حياتها الشخصية.

وأوضحت شيري عادل أنها لا ترغب في الحديث عن حياتها الشخصية، بينما تحولت الأسئلة الموجهة التى تطرح عليها إلى أسئلة شخصية بعيدًا عن الفن.

وأضافت أنها لن تجيب عن أي أسئلة شخصية، لأنه لا يوجد ما ترغب في قوله، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث فقط عندما يكون لديها ما ترغب في توضيحه أو الإعلان عنه.

وأكدت شيري عادل أنها ترغب أن تكون أسئلة وسائل الإعلام لها عن الفن ومشاريعها الفنية الجديدة.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت شيري انفصالها عن زوجها الداعية والمنتج معز مسعود، ثم ظهورهما معاً على السجاة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الماضي، مما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية روجع الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى.