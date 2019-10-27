5 فنانين برازيليين سطع نجمهم في سماء هوليوود

تمتلك البرازيل كثيرا من الأشياء المثيرة للإعجاب والفخر، بداية من أرضها الساحرة، مروراً بممثليها وممثلاتها الذين نجحوا في غزو هوليوود على مدار التاريخ، ومنافسة نجوم أمريكا والعالم بموهبتهم الفريدة.

ترصد مدونة "برازيل كالتشر أند ترافل" الأمريكية أبرز الفنانين البزايليين الذين نجحوا في اقتحام هوليوود وتحقيق نجاح ملموس بموهبة وجاذبية لا يمكن الاختلاف عليهما..



1- مورينا باكارين





ولدت الممثلة البرازيلية مورينا باكارين في مدينة ريو دي جانيرو، ثم انتقلت إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في سن السابعة، حيث درست الفنون والمسرح وبدأت العمل في مسلسلات درامية قصيرة.

تشتهر "باكارين" بدورها في سلسلة أفلام Deadpool "ديدبول" مع الممثل الأمريكي رايان رينولدز، حيث لعبت دور حبيبة البطل الخارق "ديدبول"، إضافة إلى عملها في كثير من مسلسلات الخيال العلمي الأمريكية مثل "V"، و"Firefly" "الفراشة".



2- رودريجو سانتورو





عمل الممثل البرازيلي الوسيم رودريجو سانتورو في كل أمريكا والبرازيل، إلا أن أشهر أعماله هو المسلسل الأمريكي الدرامي Lost "الضياع"، كما يعرف بمشاركته في فيلم الدراما الحربية "300".



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3- أليس براجا





نجحت الممثلة البرازيلية أليس براجا في الاحتفاظ بمكانة مرموقة لنفسها في عالم هوليوود، بفضل مشاركتها في أفلام ذات شعبية نقدية وتجارية مثل City Of God "مدينة الرب"، و I Am Legend "أنا أسطورة" مع النجم الأمريكي ويل سميث.

وتعمل "براجا" في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل حالياً، وقائمة معجبيها حول العالم في تزايد مستمر.



4- برونو كامبوس





ولد الممثل البرازيلي برونو كامبوس في مدينة ريو دي جانيرو، ثم انتقل بعدها إلى أكثر من بلد دون أن يعرف الاستقرار حتى الآن، إذ عاش لفترة في كندا، وأمريكا، والبحرين أيضاً.

كانت انطلاقته من البرازيل بفيلم O Quatrilho، ثم ذاع صيته في أمريكا بفضل مشاركته في عدة أعمال درامية منها: Nip/Tuck "نيب/تك"، و Royal Pains "آلام ملكية".



5- سونيا براجا

واحدة من أشهر الممثلات البرازيليات على الإطلاق، بفضل أفلام مثل Eu Te Amo "ريو، أنا أحبك".

انتقلت "براجا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية محافظة على نجاحها وتألقها بأعمال مثل: Kiss of the Spider Woman "قبلة المرأة العنكبوت"، وAngel Eyes "عيون الملائكة".



