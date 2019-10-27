متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت لين برنجكجي زوجة الفنان السّوريّ معتصم النهار عن طبيعة علاقتها بزوجها النجم السّوريّ، وكيفيّة تعاملهما خارج أوقات التصوير والعمل بعيدًا عن الأضواء.
كما تحدّثت لموقع فوشيا عن أبرز الأمور التي يبحثانها مع بعضهما، وإلى أيّة درجة يتدخّل كلّ منهما بلباس الآخر وحياته وطريقة تفكيره، موضّحة إنْ كانت تغار على معتصم النهار من معجباته ومن عمله. وتحدّثت عن ماهيّة دعمه في عمله ومهنته.
وأجابت على اسئلتنا إنْ كانت تشعر بالغيرة على النجم السّوريّ الجميل، وكيف تتعامل معه ومع معجبيه، وهل هو شخص متفهّم أو مهنته المتعبة تؤثّر على حياتهما الزّوجيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجةُ معتصم النهار: لا علاقة للشّهرة بمواكبتي للموضة.. وعمل زوجي يؤثّر على بيته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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