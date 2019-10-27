محمد رمضان يطرحُ كليب "السلطان" بأسلوب جريء رغم التّحذيرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرح الفنان المصريّ محمد رمضان صباح اليوم الأحد، كليبة الجديد "السلطان" والذي جرى تصويره بدولة المغرب، عبر قناته الرّسميّة على اليوتيوب، ليكون بذلك الكليب الثامن لأغانيه بعد" إنساى" الذي حقّق نسبة مشاهدة عالية مع الفنان سعد لمجرد.

وكعادته ظهر محمد رمضان في كليبه الجديد السلطان بدون ملابس في الجزء العلويّ، وهو يرقص مع الجواري مرتديًا إطلالات "غريبة"، تشبه إلى حدّ كبير إطلالة السلاطين في العهد القديم، كما اتّسم الكليب بكثرة الموديلز،

وذلك رغم التحذيرات التي وجهتها نقابة الموسيقيين المصريين لرمضان من قبل بعدم التّعرّي.

وجرى تصوير الكليب داخل أحد القصور الضخمة، بمشاركة الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة، حيث حقّق كليب محمد رمضان أكثر من 400 ألف مشاهدة، خلال ساعات قليلة من عرضه على القناة.

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وجدير بالذكر أنّ مخرج الكليب حسام الحسيني استعان بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صور عدّة أفلام بينها: "The Professional، 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal".

ويستعدّ محمد رمضان لتصوير مسلسل البرنس خلال الفترة المقبلة، والذي يشارك من خلاله في السّباق الرمضانيّ.

يُذكر أنّ آخر أعماله كان "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي وحقّق نجاحًا كبيرًا، وتعاون معه في المسلسل كل من الفنانة حلا شيحة، وماجد المصري، وهنادي مهنا وآخرين.