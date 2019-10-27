ارتدي الجينز والتيشرت على طريقة مايلي سايرس.. 5 تنسيقات من خزانتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عالم الموضة هو عالمٌ متجدّد وسريع التغيير، لدرجة يصعبُ فيها مواكبة تغييراته، كما أنَّ النساء لا يمتلكن جميعهنّ الذوق نفسه عندما يتعلّق الأمر بالصيحات الدارجة العصريّة، ولحسن الحظّ هناك العديد من التصاميم التي لا يختفي بريقها، وستبقى دائمًا خالدة في ملابس أزياء كلّ امرأة، وإلى جانب مدة صلاحيتّها طويلة الأمد فهي تمنحنا مظهرًا أنيقًا ومريحًا.

نتحدّث عن القطع الأساسية المهمّة في خزانة كلّ سيّدة، مثل أحذية بوت الكاحل وسراويل الجينز وقمصان التيشرت، والتي رغم ألوانها المملّة والبسيطة، إلا أنّها أساس كلّ الإطلالات، وتعتبر مايلي سايرس من أشهر النجمات اللاتي يفضلنَّ ارتداء القطع الأساسية بشكل يوميّ، حسب ما رصدناه في الأسابيع القليلة الماضية.

حيث ظهرت سايرس مرارًا وتكرارًا بإطلالات مكوّنة من القطع الأساسية أثناء تجوّلها خارج أوقات العمل، تشمل أحذية البوت السوداء، سراويل الجينز بنمط الفينتاج، وتيشرتات غرافيكية.

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فيما يلي 5 تنسيقات أنيقة للجينز والتشيرت وبوت الكاحل من خزانة أزياء النجمة مايلي سايرس.