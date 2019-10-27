إليسا تصرح أنهم يريدون العيش بكرامة

تعتبر الفنانة اليسا من أكثر الفنانات اللبنانيات اللواتي تبنينّ ما يحصل في لبنان من تظاهرات شعبية، وحولت منصتها على "تويتر" للدفاع عن قضية الشعب اللبناني وحقه في العيش بكرامة على أرضه.

اليسا التي صرحت من قبل أنها "ستنزل إلى الشارع، اليوم فعلتها وشاركت في تظاهرة رياض الصلح وسط بيروت وقالت "ان ما يحصل لم يعد يسمى تظاهرات، بل هو ثورة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، مؤكدة في حديث لقناة "MTV" أن "لاشيء يأتي ويتحقق بسهولة".

اليسا المعروفة بانتمائها لاحد الأحزاب اللبنانية قالت رداً على سؤال أنها "مع محاسبة الجميع ومن يبرئه القضاء يكون نزيهاً ومن يحكم عليه بالفساد يجب أن يحاسب". وأضافت "نحن نشارك من تلفاء أنفسنا كأشخاص لدينا كرامة وإيمان بهذا البلد".

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وتوجهت إلى الشعب اللبناني بالقول "نطالب بالحد الأدنى الذي يجب ان نعيش به وهو أن نحيا بكرامة، وما نريده هو تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة قادرة على العمل والإنجاز".

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وسرعان ما تتصدر اسم اليسا الترند في لبنان على موقع "تيوتر" وانتشرت لها فيديوهات عديدة وهي ترفع اسم علمها لبنان وتهتف "ثورة" مع مجموعة من أصدقائها من ساحة الشهداء".

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