شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تحضيرات فيلم "بطل روما" لـ أمير كرارة بسبب "المنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأ القائمون على فيلم "بطل روما" بطولة النجم أمير كرارة، الاستعدادت والتحضيرات الخاصة بالفيلم، حيث كان من المقرر البدء فى تصويره الفترة الماضية، إلا أن فريق العمل وشركة سينرجى المنتجة اتفقا على تأجيل التحضيرات، خاصة أن النجم أمير كرارة مشغول حاليا بمسلسله الجديد "الاختيار - أحمد المنسى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

وفى نفس السياق يعقد فريق العمل بقيادة حسام شوقى، جلسات عمل مكثفة، للاستقرار على التفاصيل النهائية للمسلسل، واختيار مواقع التصوير الحية، فضلا عن اختيار الممثلين المشاركين والبدء فى التعاقد معهم.

فيلم "بطل روما" ينتمى لنوعية الأفلام الضخمة إنتاجيا وديكورات ومواقع تصوير مختلفة وسيتم تصويره فى أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى اعتماده على جرعة أكشن كبيرة، فضلا عن قوة القصة التى تتميز بجرعة تمثيل وحوار جيد بين أبطال الفيلم.

آخر أعمال النجم أمير كرارة فى السينما فيلم "كازابلانكا"، وحقق أرقاماً كبيرة فى دور العرض وسجل 85 مليون جنيه، وشارك فى بطولته، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، غادة عادل، وآخرون، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.