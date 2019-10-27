باهر دويدار: "الاختيار" تجربة صعبة.. وزوجة الشهيد "منسي": حياته يتعمل عنها مجلدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في شهر أكتوبر من كل عام يكثر الحديث عن الأعمال الفنية الوطنية، وتعلو الأصوات المطالبة بضرورة اقتراب الفن من بطولات الجيش المصري، مؤكدين أن الأعمال التي تحدثت عن انتصارات أكتوبر 1973 وسنوات الحرب التي سبقتها، أقل مما يجب، خاصة وأنها ستبقى لتراها أجيال لم تعاصر تلك الفترة، لتتعرف على تاريخ من التضحيات، ومؤخرًا انضمت لهذه الأصوات أخرى ترى أهمية استعراض بطولات جنودنا البواسل في محاربة الإرهاب اليوم، وهو ما تم الاستجابة له بالإعلان عن تقديم سيرة الشهيد العقيد أحمد منسي في مسلسل يحمل اسم "الاختيار"، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، على أن يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

يصف دويدار مؤلف العمل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مسلسل "الاختيار" بأنه تجربة ثقيلة وصعبة جدًا، مؤكدًا أنها أصعب تجربة مر بها في حياته على المستوى المهني والنفسي، إذ بدأ التحضير قبل أكثر من 4 أشهر.

وتابع "ليس هناك معلومات واضحة يمكنني الكشف عنها حاليًا، لم نحدد بعد موعد للتصوير، كما لم يتم اختيار باقي فريق المسلسل، فقط يمكنني القول إنني انتهيت بالفعل من كتابة 10 حلقات وأواصل العمل على السيناريو".

أما "منار" زوجة الشهيد أحمد منسي فأكدت أنها تفاجأت بإعلان الخبر، وأن المسلسل سيراه الجمهور في رمضان 2020، لافتة إلى أن الفكرة كانت موجودة منذ وقت استشهاد منسي في 2017، إذ أرسلت الشئون المعنوية سيناريست آخر غير باهر ليجلس مع الأسرة كلها: والدته وأخواته وأولاده، وأصدقائه، لكن توقف الأمر بدون أسباب بارزة، حسب تعبيرها، وعلمت أن في حال إقدام الشئون المعنوية على تقديم عمل فني يتعلق ببطولات الجيش، سيكون الشهيد منسي من أوائل من سيفكرون في تقديم حياتهم.

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تتابع منار لـ"الخليج 365": "الله يرحمه حياته كلها سلسلة كبيرة يتعمل عنها مجلدات، والشئون المعنوية لديها معلومات كاملة عنه إلى جانب ما حكته أسرته"، معربة عن سعادتها بأن العمل سيخرج إلى النور قريبًا "حاجة تفرح أي حد وأي حد يتمناها، الأعمال التي تخص بطولات الجيش مش كتير، ودايما نقول ليه مفيش أعمال تهتم بيهم، من أيام حرب أكتوبر، والجيش في وقتنا الحالي يخوض أيضًا حروبًا ضد الإرهاب، كلهم وليس فقط منسي حققوا بطولات، واهتمام الدولة بالحديث عنهم وإبراز هذه المرحلة أمر جيد؛ للتأكيد على أن الجيش مستمر في بطولاته، وأن بطولات الجيش لم تنته عند 1973، فبرغم مرور أكثر من 40 سنة مازال الجيش على عهده وعزيمته وإصراره وحبه لبلده".

وأضافت "أنا واثقة إن العمل سيخرج على أكمل وجه"، لافتة إلى أن منذ الإعلان عن اختيار الفنان أمير كرارة ونجل الشهيد منسي "حمزة" يشاهد صوره –كرارة- ويتابع أخباره، مؤكدة أنه ممثل جيد جدًا وله قاعدة عريضة من الجمهور، خاصة بعد مسلسل "كلبش": "بعد تقديمه للمسلسل اتنقل لمكان تاني، وأنا بحترم الناس -مش شرط في التمثيل- اللي بتعرف تنقل نفسها باختياراتها في حياتها، وهو أثبت جدارته، ودي حاجة مطمئنة".

كان المخرج بيتر ميمي أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وكتب في تعليقه على صورة الشهيد أحمد منسي: "مسلسل (الاختيار) رمضان ٢٠٢٠.. قصة الوفاء والخيانة.. منسي وعشماوي.. أمير كرارة".

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استُشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الشهيد.