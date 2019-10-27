نبيلة عبيد لـ"الخليج 365": "لم اعتزل والسينما النسائية اختفت بعدي أنا ونادية الجندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها لم تفكر يوما في الاعتزال، وإنها في فترة غياب، لأسباب عدة.

وأضافت عبيد، في تصريح لـ"الخليج 365" أنها لا تعرف كيف يستطيع أحد الاعتزال، مؤكدة أن حب الفن يجري في دمها.

وأشارت إلى أن أسباب ابتعادها هو أن هناك عهدا واتفاقا بيني وبين جمهوري على تقديم ما يليق بتاريخي الفني، وليس مجرد الظهور.

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وأوضحت أنها لن تقدم ما يسيء لها مهما كانت الظروف، مشيرة إلى أنه في حالة وجود موضوع يجذبها للعودة ستقدمه فورا.

وعن اختفاء السينما النسائية، أوضحت أن الزمن تغيّر وكذلك أذواق الجمهور اختلفت ولم يعد هناك مساحة لسينما المرأة، أصبحت الكتابة من أجل الرجال فقط، متابعة: "اختفى هذا الأمر من بعدي أنا ونادية الجندي".

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد كُرمت في الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحملت الدورة اسمها، كما أطلق اسمها على جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.