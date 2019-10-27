فن ومشاهير

تراند اليوم : جدل بسبب ظهور فنانة مصرية شهيرة في مظاهرات لبنان .. وسر قديم يفسر ما حدث...

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تسببت فنانة مصرية شهيرة في موجة من الجدل بعد ظهورها في المظاهرات اللبنانية ضد النظام الطائفي الذي يسيطر على البلد هناك.

وظهرت الفنانة المصرية لقاء سويدان في المظاهرات ما فتح أبوابا كبرى من الجدل حول أسباب تظاهرها في لبنان .

وعلقت "لقاء" على الجدل قائلة: "أنا مصرية لبنانية".

وما لا يعرفه الكثير من الجمهور أن لقاء سويدان ولدت لأب لبناني وأم مصرية لكنها تعيش في مصر منذ زمن طويل جدًا رفقة والدتها و ابنتها لدرجة جعلت البعض يظن أنها لا علاقة لها بلبنان على الإطلاق.

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