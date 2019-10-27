تراند اليوم : قرار مفاجئ من «مي عز الدين» يصدم الجمهور...

فاجأت الفنانة المصرية مي عز الدين، جمهورها بقرار صادم عن الاعتزال، رافضة إبداء سببًا مباشرًا لاتخاذ هذا القرار.
وقالت إنها قرّرت الابتعاد عن السوشيال ميديا لفترة قد تطول، موضحةً أنها تبحث حاليًا عن السلام النفسي الذي كانت تعيشه قبل عالم مواقع التواصل والضغوطات خاصةً أن هذا طبعها في الحياة منذ بدأت رحلة الشهرة والنجومية.
وأشارت في تصريحات لها، أن حياتها الخاصة لها الأولوية لافتةً إلى أنها تحب السفر والأجواء البعيدة عن العمل والضغوط، رافضة الإفصاح عن سبب مباشر لابتعادها هذه الفترة عن التواصل مع جمهورها، مؤكدةً أنها لا تمرُّ بأيّ أزمة نفسية أو مشاكل ولكنها تبحث عن عالم آخر كانت تعيش فيه بعيدًا عن الضغوط خاصةً أنها لاقت انتقادات كبيرة بعد مسلسلها الأخير "البرنسيسة بيسة".
وعن سبب ابتعادها عن السينما خلال الفترة الماضية، قالت إنها تبتعد عن السينما منذ 7 أعوام لأنها شبعت من السينما، لافتةً إلى أنها قدّمت في هذه المنطقة ما يُشبع رغبتها في الظهور السينمائي ويُتيح لها العمل في مسلسلات رمضانية كل عام كما تعوّد جمهورها.
وعن الرومانسية في حياتها الخاصة، قالت أحب الرجل الرومانسي ولكن بنسبة معينة حتى لا يصل إلى مرحلة الرجل "النحنوح" لأن هذا الرجل لا يُعجبها، كما أن الرومانسية لابد أن تكون من الطرفين ولو جاءت من المرأة فعلى الرجل أن يتحرّك ويبدأ بينهما التعاطي.