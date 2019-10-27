فيديو: نصف مليون مشاهدة لـ "السلطان" محمد رمضان على يوتيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - طرح الفنان محمد رمضان فجر اليوم الأحد أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب وتحمل عنوان "السلطان"، بمشاركة نجمة يوتيوب العراقية نور ستارز وإنتاج شركة روتانا وإخراج حسام الحسيني، والتي تم تصويرها مؤخرًا داخل أحد قصور المغرب، وحقق الكليب ما يناهز نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

وعلقت نور على الكليب فور صدوره بنشر صورة لها من كواليس التصوير برفقة محمد رمضان عبر حسابها بموقع إنستقرام وقالت: السلطان والسلطانة، فخورة جداً بوجودي بفيديو كليب السلطان بدور السلطانة مع الفنان الكبير والجميل محمد رمضان وإخراج المخرج المبدع حسام الحسيني.

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ورد عليها النجم محمد رمضان عبر إنستقرام أيضا قائلا: صديقتي الفنانة عراقية الأصل نور ستارز مبسوط بوجودك في الكليب بدور السلطانة.

محمد رمضان استعان بالفنانة العراقية الشهيرة نور نعيم الشهير في مجال اليوتيوبر بـ"نور ستارز"، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "استنى شوي"، على طريقة الفيديو كليب، وتخطت الأغنية حاجز المليونين ونصف مشاهدة قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت الأغنية بالمركز الأول في تريند يوتيوب لأغلب البلدان العربية.

وتعتبر نور نعيم يوتيوبر و‌ناشطة على الإنترنت، ولدت في 21 يونيو 1997 في بغداد، واشتهرت باسم "نور ستارز"، ونشأت نور في سوريا وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت فترة من حياتها في تركيا، وحققت شهرة واسعة على يوتيوب بفضل قناتها التي تضم أكثر من 13 مليون.

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