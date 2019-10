فيديو .. رد فعل سيلينا غوميز بعد تهديد زوجة حبيبها السابق لها بالقتل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - كما هو متوقع بدأت المناوشات بين عارضة الأزياء هالي بلدوين Hailey Baldwin زوجة المغني الكندي جاستن بيبر Justin Bieber، وبين حبيبته السابقة سيلينا غوميز Selena Gomez، وذلك بعد مرور ساعات على طرح غوميز أغنيتها الجديدة lose you to love me، التي رجّح البعض إلى أنّها تلمح فيها إلى حبيبها السابق جاستن بيبر.



وفي رد فعل سريع نشرت هايلي بالدوين عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة لها أثناء استماعها لأغنية I will kill you، تتحدث تلك الأغنية عن امرأة تستمر بملاحقة رجل متزوج، وهو الأمر الذي اعتبره البعض رسالة موجهة إلى سيلينا من زوجة حبيبها السابق.



كتبت سيلينا غوميز عن الأغنية: "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأنهم يعرفون كيف يخرجون الجانب القوي منهم، ويصبحوا أناساً أفضل"



تفاعل جمهور سيلينا مع الأغنية، وبدأت المناوشات عبر حساب كل من "بيبر" و "بالدوين"، ورسائل قاسية وجهت لهما، الأمر الذي اضطر "غوميز" للردّ على الحالة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأزمة التي حدثت بين جميع الأطراف عقب طرح الأغنية من مناوشات وحرب كلامية وتهديد.



نشرت سيلينا مقطع فيديو طلبت فيه من جمهورها أن يكفوا عن إيذاء الغير، وقالت في البداية أنّها ممتنة بشدة لجمهورها و مشاعرهم تجاهها، ولكن طلبت منهم عدم إيذاء أي سيدة بكلمات قاسية، في إشارة منها إلى هايلي بالدوين، كما لفتت أنّ ما يحدث شعور راقي منهم ولكنها لا تفضل أن تصبح الأمور بهذا الشكل، وتابعت قائلة: "رجاءً، كونوا لطفاء مع الجميع".





وكانت نجمة البوب الأميركية سيلينا غوميز، قد طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان "Lose You To Love Me"، وبمجرد أن أعلنت عن اسم الأغنية شكك متابعيها أن الأمر له صلة بحبيبها السابق جاستن بيبر، الذي تزوج منذ عدة أسابيع من هالي بلدوين، وهي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد الذي تحضر له بعد أربع سنوات من الغياب بعد ألبومها الأخير Revival عام 2015، وحصدت الأغنية بعد 5 أيام من طرحها ما يقرب من 70 مليون مشاهدة.