الشهرة هي السجن .. أغنية جديدة لـ lady gaga أم شعور حزين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - حالة من الجدل أثارتها مغنية البوب الأميركية ليدي غاغا Lady Gaga، بعد أن غرّدت اليوم، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، بجملة Fame is prison، أي "الشهرة هي السجن".







ثلاث كلمات كتبتهم مغنية "Born This Way"، يوم الخميس أثارت جدلًا واسعا، إذ تكهّن جمهور المغنية الأميركية، أنّ ما كتبته "غاغا" يعود لاغنية جديدة سوف تطرحها قريباً أو عنواناً لألبومها الجديد.



على الرغم من أن التغريدة قد تكون أيضًا فكرة عشوائية جاءت لغاغا رغبت في تغريدها ، فقد كان يكفي أن يبدأ المتابعون في مشاركة آرائهم، خاصة وأن ألبوم غاغا الأول كان بعنوان The Fame ، في حين أطلق عليها اسم EP لعام 2009 The Fame Monster.





توالت التعليقات على Gaga، متسائلين هل ما كتبته عنوان ألبوم جديد، وكانت ليدي غاغا قد مازحتهم من قبل وكتبت: "أنّ ألبومها القادم سوف تطلق عليه ADELE، نسبة إلى زميلتها المغنية الشهيرة.



في الأسبوع الماضي، تعرضت الفنانة لحادث في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرا في لاس فيغاس، عندما حاولت تأدية رقصة على المسرح مع أحد معجبيها، لتسقط هي والمعجب من على خشبة المسرح.



لكن النجمة عادت إلى المسرح وأكدت لمعجبيها أنها بخير،، ثم تابعت وأكملت وصلتها الغنائية، وذهبت بعد ذلك إلى الطبيب للحصول على الآشعة للتأكد من عدم وجود كسر، جراء هذا السقوط.