أعربت الفنانة اللبنانية، إليسا، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” عن فخرها بشعبها اللبناني الذي تخطى كل الحدود الطائفية وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب “الجوع” الذي سببه السياسيون للناس. وقالت إليسا خلال حضورها تظاهرة في العاصمة اللبنانية بيروت إن الناس في لبنان “تعبت”، وخرجت من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصلها سياسيو البلد إلى “الجوع” والنقص في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.
واعتبرت المطربة اللبنانية الشهيرة أن الذين يحاولون الإيحاء بأن المحتجين يتلقون تمويلا يريدون تشويه الحراك. ودعت رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري للاستقالة ،كما وجهت كلمة الرئيس اللبناني، ميشال عون قائلة : “إنه كان ينبغي على الرئيس، ميشال عون، أن يبدأ في الإصلاح منذ بدأ حديثه عنه، لكن أعتقد الآن أن الأمر متأخر للغاية”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “إليسا” من قلب المظاهرات: الناس تعبت ووصلوا للجوع .. وتوجه رسالة لـ”الحريري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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