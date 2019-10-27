ميرنا وليد - بيروت - عودنا الفنان المصري ​هاني شاكر​ على نمط غنائي معيّن تراوح بين الشجن، والأغنيات التي تعبر عن ألم الفراق والخيانة والرومانسية، لكننا سمعنا في أغنيته الجديدة "بينا" دعوة للفرح، وتوصيفاً لمعنى الحب الحقيقي الذي هو عبارة عن دعم كل حبيب لحبيبته ، حيث يقول في كلماتها :"بينا.. حبيبي الهوى بينادينا".. وفي مقطع آخر: "ومهما الحياة تهد فينا.. أكون لك شراع.. وقت الضياع تكون لي إنت سفينة".

تشعرنا الأغنية لدى سماعها أنها موجهة للشباب وهي بمثابة دعوة للتفاني في الحب ولنكران الأنانية، إيقاعها ولحنها محبب فلاءمت الجيل الجديد الذي سئم من النمط الحزين، وفي هذه الأغنية نجد أن هاني يجدد شباب أغنياته دائماً ويدهشنا بقدرته على ملامسة القلوب بكل ما فيها من عاطفة ليترجمها بصوته الحنون ..وربما هذا هو سر استمراريته ونجاح أغنياته.

أغنية "بينا" من كلمات ​أحمد قطوط​ وألحان ​أحمد زعيم​، توزيع: توما، هندسة صوتية ​هاني محروس​ .

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كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يقدم لنا جرعة حب شبابية في "بينا"رانيا الملاح: الكوميديا صعبة..ومروان حامد جذبني للقيام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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