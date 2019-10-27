ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أبو من فترة أغنيته الجديدة "​عيش يا قلبي​" وهي سينغل جديد ينضم لقائمة أغنياته وفي تصريح خاص لموقع "الفن" حول إن كان يفكر في طرح ألبوم غنائي كامل خلال الفترة المقبلة قال أنه يحب التحضير والتأني في خطواته ويأخذ وقت كبير في التفكير في اى عمل يقدمه ولذلك فهو يعمل على طرح الأغنيات كسينغل، كما أنه من قبل كان يطرح ألبوم به 12 اغنية او اكثر في حين الآن الأمر اختلف نظرا لأن الأغنيات متاحة عبر الانترنت.

وقال أن السبب في طرحه لأغنيات على فترات متباعدة هو أنه مشغول بإحياء الحفلات وأيضا لأنه قضى فترة طويلة بجانب والده اثناء مرضه ثم وفاته وهو ما جعله يأخذ وقتا في تقديم اغنيات وهو بالفعل بدأ في التخطيط لأكثر من اغنية في الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-لهذا السبب يطرح أبو أغنياته على فترات متباعدهخاص بالصور - إليسا بين المتظاهرين في ساحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.