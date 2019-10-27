سرقة الفنان أحمد أمين وتحطيم سيارته.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد أمين، عن تعرضه للسرقة، ونشر صورة لسيارته بعد أن تحطيم زجاجها عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.

أحمد أمين، علق على الصورة قائلا: «صحيت من النوم على محاولة سرقة عربيتي..خد منها حاجات بس وقدر الله وما شاء فعل..»، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات الداعمة له بعد السرقة.

وكانت شركة نتفليكس الرائدة في مجال الترفيه عالميًا، قد أعلنت عن اختيار الفنان أحمد أمين ليكون الممثل الرئيسي في السلسلة المصرية الأولى التي تنتجها، تحت عنوان “ما وراء الطبيعة” تأليف الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

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وأشارت الشركة في بيانها الصحفي إلى أن إنتاج المسلسل من المقرر انطلاقه في شهر نوفمبر المُقبل، على أن يقوم بإخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

تدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي بمصر، حول دكتور يُدعى رفعت إسماعيل، يحاول فك غموض أحداث فريدة وغير عادية.

العمل تشارك في بطولته الفنانة هبة مجدي والعمل من إنتاج محمد حفظي، وقد قوبل الأم بردود أفعال واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بينهم من أيد الفكرة والبعض الآخر رفضها.