أحمد حلمي يدعم ابنته ليلي

متابعة بتجــــــــــرد: بادر النجم المصري أحمد حلمي إلى تقديم الدعم لإبنته الكبرى ليلي من خلال صور له معها، وعرض بعض من نشاطاتها الفنية.

ليلي تتمتع بموهبة الرسم كما والدها، وهي تقوم بتحويل الملابس والأحذية والحقائب الى قطع فنية بعد الرسم عليها وتلوينها.

آخر مرة ظهرت فيها ليلى كانت مع والديها الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي في حفل جينيفر لوبيز الذي أقيم خلال الصيف الماضي في مصر.

يشار إلى أنه تم تكريم أحمد حلمي وزوجته منى زكي أخير في دبي، من خلال وضع نجمتين بإسميهما في ممر المشاهير الذي افتتح في دبي قبل عدة أيام بمشاركة وحضور عدد من المشاهير.