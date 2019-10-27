أول تعليق من كاظم الساهر على تظاهرات العراق

متابعة بتجــــــــــرد: علق الفنان العراقي، كاظم الساهر، على المظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات بلاده.

وعبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، كتب الساهر: “سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكل الأمم”. وتابع: “أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم”. ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة “الفساد”.

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