فارس كرم يسجّل حضورًا قويًا في ساحات ثورة لبنان ويرفع الصوت مع المتظاهرين

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم تواجده خارج البلاد لدى انطلاق الحراك الشعبي في لبنان، لارتباطه بجولة غنائية في أوروبا، إلا أن النجم اللبناني فارس كرم أعلن بشكل واضح وصريح دعمه للمتظاهرين الذين ثاروا على سوء الأوضاع وطالبوا بتغيير الطبقة الحاكمة.
فارس الذي وصوف السياسيين في لبنان بـ”الحرامية” من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” حيث كان قد كتب: “قرطة حرامية حاكمين البلد”، يسجّل يوميًا حضورًا قويًا في ساحات وميادين الإنتفاضة، حيث يرفع اللبنانييون صوتهم بوجه الفساد على وقع أغنية “لولاك يا لبنان” التي كان قد طرحها في عام 2014.
وأغنية “لولاك يا لبنان” من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع روجيه خوري وقد أصبحت واحدة من أشهر الأغاني اللبنانية التي تتناول الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم ألغى منذ أيام الحفل الذي كان مقررًا أن يحييه في المملكة المغربية تضامنًا مع أهل بلده في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان.
لمشاهدة فيديو أغنية “لولاك يا لبنان”:
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