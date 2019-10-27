مادلين طبر لـ"العين الإخبارية": شاركت في مظاهرات لبنان لهذه الأسباب

كشفت الممثلة اللبنانية المقيمة بمصر مادلين طبر عن أسباب حرصها على المشاركة في مظاهرات بلادها مؤخرا، مؤكدة أن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على السكوت أو تحمل مزيد من الإهانات والضرائب.





وقالت مادلين، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنها قررت أن تصرخ مع الشعب عندما أتيح ذلك، وقامت بقطع تذكرة من مصر إلى لبنان للمشاركة بالمظاهرات في أكثر من بلدة.

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وأضافت: "الحكومة اللبنانية معظمها من طبقة الأثرياء ولا تشعر بالناس".





وحول دور الفن في مثل هذه الأحداث قالت مادلين: "الفن لا ينفصل عن نبض الشارع، والفنانون ليسوا منفصلين عن الواقع، لذلك تفاعلت مع الأحداث بتلقائية ودون أي مصلحة أو حتى التفكير في أي عواقب".

وأكدت أنها ليست ناشطة سياسية، وإنما فنانة ومواطنة لبنانية بجدارة، كما أنها تَعُد نفسها أيضا مواطنة مصرية بحكم إقامتها، لذلك شاركت أيضا في ثورتي 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 و30 يونيو/حزيران عام 2013.



