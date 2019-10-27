"ديزني بلاس" تنافس نتفليكس بـ5 طرق

بينما يستمر عالم مارفل السينمائي في التطور والتنوع، تأتي شبكة ديزني بلاس الإلكترونية لتضيف مزيدا من التوسع لعالم ديزني بكل ما يحمله في أفلام ومسلسلات ذات جماهيرية كبيرة.



وجود ديزني في عالم شبكات البث الإلكتروني سوف يمثل منافسة قوية للشبكات الأخرى القديمة مثل نتفليكس وHBO، خاصةً أن الأولى تمتلك عالم مارفل بكل أبطاله الخارقين وقصصهم ذات الشعبية الجارفة، وقد أعلنت مؤخرا سحب كل الأعمال التي أنتجتها من الشبكات المنافسة.

موقع "سكرين رانت" الأمريكي يرصد في التقرير التالي أهم العوامل والطرق التي ستنافس بها شبكة ديزني بلاس فور طرحها، في سوق الترفيه، خاصة نتفليكس.

1- نجوم مارفل





واحد من أكبر مفاجآت ديزني بلاس هو قدرتها على جلب نجوم كبار للعمل ضمن عروضها، خاصةً أبطال عالم مارفل السينمائي الذين تم التعاقد مع أغلبهم لتقديم مسلسلات جديدة على الشبكة.

رغم أن شبكة نتفليكس تتعاقد بالفعل مع كبار نجوم هوليوود، فإن فكرة ظهور شخصيات أفنجرز على شبكة "ديزني بلاس" أكثر جاذبية بكل تأكيد.

2- ميزانية ضخمة

من المتوقع ألا تدخر ديزني بلاس أي جهد أو مال في عروضها الدرامية؛ إذ تنوي العمل على مسلسلات بنفس ميزانية أفلام "أفنجرز".

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ضمن هذه المسلسلات، مسلسل جديد بعنوان The Mandalorian "حرب النجوم: الماندلوري" والذي سيطرح 12 نوفمبر المقبل، متضمنا كثيرا من الأبطال الخارقين، وقد وصلت ميزانيته إلى 120 مليون دولار.

3- مواسم قصيرة







مع تنوع وكثرة عروض منصات البث الإلكتروني، تغير شكل المواسم التلفزيونية للأبد؛ إذ لم تعد الأعمال الدرامية ملزمة بتقديم 22 حلقة في الموسم الواحد بعد الآن، ومع قدوم شبكة ديزني بلاس يتوقع أن يمتد الموسم الواحد 6 حلقات فقط.

قد يبدو هذا الرقم مختصرا وقليلا بالنسبة للمعجبين، إلا أنها أفضل وسيلة للحفاظ على اتساق مسار الأحداث وإبقائه تحت السيطرة.

في المقابل، تمتد مواسم نتفليكس لنحو 13 حلقة، وتجد في أغلبهم صعوبة لملء هذه الحلقات بالأحداث، ما يوقعها في فخ التطويل.

4- الربط بالأفلام





لن تستطيع نتفليكس منافسة علاقة الجمهور بأبطال مارفل بأي شكل؛ إذ نجحت مارفل على مدار سنوات في إنشاء رابطة عاطفية مع جمهور السينما بفضل سلاسل أبطالها الخارقين، والآن تنوي مد هذه الجسور إلى عالم التلفزيون بربط مسلسلاتها بأبطال أفلامها.

من المتوقع أيضا ظهور كثير من الأبطال الخارقين في مسلسلاتها، مثل كابتن مارفل (بري لارسون) ودكتور سترينج (بيندكيت كامبرباتش).

5- قصص جديدة





تمتلك ديزني كثيرا من الشخصيات المحبوبة، أغلبها لا يمتلك فرصة للتمتع بالأضواء بسبب ضيق الوقت في أفلامها، إلا أن الحال سيتغير بعد ظهور ديزني بلاس.

تتيح شبكة ديزني بلاس فرصة للجمهور للتعرف على قصص أبطالهم المفضلين التي لم يعرفوها من خلال أفلام مارفل، مثل شخصية البطل الخارق كلينت بارتون (عين الصقر).