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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة البحرينية أميرة محمد لحملة انتقادات فور نشرها صورةً جديدةً لها عبر حسابها على "إنستغرام"، بسبب التغيير الكبير في ملامح وجهها بعد عمليات التجميل.
وأكّد متابعو أميرة أن وجهها فقد جماله وجاذبيته بسبب كثرة عمليات التجميل ومبالغتها في وضع الميك أب والعدسات اللاصقة، موضّحين أن هذه العمليات تسبّبت في تشويه وجهها.
وسخرت متابعة من مبالغة أميرة في وضع الميك أب على وجهها قائلةً: "كأنك من عارضات السيرك"، فردّت عليها، قائلة: "واو حلو السيرك فن جميل وممتع للأطفال وعنصر إبهار.. وعارضات السيرك يستغلون وهذا جزء من عملهم أفضل من واحدة تافهة ماسكة الجوال وبس تنتقد وتتنمر.. اشغلي نفسك بشي مفيد".
وانتقدتها أخرى، معلقةً: "من كتر التجميل والشفط والضعف صار اشكد ما تخلين ميك أب ولينسيز وجهج ما بيه جماليه أو جاذبية"، فقالت لها أميرة: "ياربي شنو نسوي بعد كلي عمليات تجميل".
وكانت قد اعتذرت الفنانة البحرينية أميرة محمد، للجمهور السعودي بسبب التقاطها صورًا في المملكة ظهرت فيها بملابس لم يتقبلها السعوديون لأنّهم لم يعتادوا عليها في مجتمعهم المحافظ.
وأوضحت أميرة، في لقاءٍ متلفز أنَّ جمهورها اعتاد على مشاهدتها في شكل معين وملابس معينة، منوهةً إلى أنَّ هذا لا بدَّ أن يراعيه الفنان كون الجمهور والمتابعين شيئًا مهمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة محمد لم تصمتْ على مُنتقدي شكلها بعد عمليات التجميل.. ماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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