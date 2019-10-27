ذا فويس: بعد انتقاده لها.. أحلام تردّ على راغب علامة بطريقة مُحترفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبّبت المتسابقتان في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" رباب ناجد وسندي لطي، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، في اختلاف بين النجم اللبنانيّ راغب علامة والنجمة الإماراتية أحلام، وذلك بعد أدائهما أغنية "وحياتي عندك" للمطربة ذكرى في مرحلة المواجهة.

وقالت أحلام في رأيها تجاه المتسابقتين، إنّ المتسابقتين مذهلات وكلّ واحدة فيهما تغنّي حلو وكلّ واحدة سلطنتها مختلفة، مردفًة: "رباب أنتي تغنين أغنية فيها حزن وشجن وتمنيت تكونين أن تغني بمصداقية في الغناء وتحسسينا بالألم وأنتي تغني ولكن أنتي غنيتي بطريقة مفرحة رغم أن الأغنية حزينة".

وقال راغب علامة في رأيه بالموهبتين: "لا شك أمتعوني سندي ورباب وكل صوت منهما يتمتع بخصوصية وسندي باللي قالته بقوة استعمال صوتها وعرب بمطرحها تفوقت ورباب كانت كانت رائعة".

واستطرد قائلًا: "أنا ما بوافق أحلام بقصتها وإن لازم تزعل، أحلام حسب مزاجها هي مزاجها بتقول لازم تضحك يبقى تضحك أو لازم تحزن يبقى تحزن أنا مش معها بهيك موضوع"، وذلك وسط صمت تام من أحلام.

ولم يكن أمام سميرة سعيد سوى اختيار متسابقة واحدة وبعد الإشادة بكلاهما اختارت المتسابقة سندي لطي، للصّعود معها إلى مرحلة العروض المباشرة والمنافسة بها على اللقب.

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ويبدو أنّ أحلام، أرادت أنْ تنتصر لرأيها على رأي راغب علامة فقامت بخطف المتسابقة رباب ناجد، وذلك بعدما طلبت سميرة سعيد، من المدربين الثلاثة أنْ يضمّها أحدهم إلى فريقه وظهر محمد حماقي وهو يقول: يلا يا راغب إلا أن أحلام سارعت بالضغط على الزر لضمها إلى فريقها والمنافسة بها على لقب "ذا فويس".

يُذكر أنّ مرحلة المواجهة ببرنامج المواهب "ذا فويس"، ستستمرّ على مدار 3 حلقات بعدما شكّل كلّ مدرب من المدربين الأربعة فريقهم بضمّ 15 متسابقًا على أنْ تبدأ مرحلة العروض المباشرة في مشوار الحصول اللقب بعد أسبوعين.