محمد رمضان يُعلن سر ظهور نور ستارز بدور السلطانة

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير فيديو كليب "السلطان"، آخر أغانيه المصورة بمراكش في المغرب، ومن المقرر طرحه بعد 3 أيام.



وكشف برنامج ET بالعربي كواليس ظهور نور ستارز بدور السلطانة في الكليب، لا سيما بعد إعلان رمضان عبر حسابه على Instagram، عن موعد طرح الكليب، الذي علقت عليه نور كاتبة: "السلطان بغياب السلطانة راح نكسر الدنيا إن شاء الله"، ليرد عليها رمضان بقوله: "مفاجأة الكليب".

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كما أن فيديو انتهاء التصوير الذي نشره رمضان عبر خاصية القصص المصورة، ظهرت خلاله نور في نهايته وقد ارتدت فستانا وتاجا ويناديها رمضان خلال الفيديو بلقب "السلطانة".

يذكر أن نور نعيم هي فتاة عراقية تعمل كمدونة فيديو عبر Youtube تحت اسم "نور ستارز" وحصلت على جائزة اختيار أطفال نكلوديون عن فئة "نجم الإنترنت العربي المفضل" عام 2019.



وطرحت نور، أمس الأول، أغنيتها الأولى والتي حملت اسم "استنى شوي". وتخطت الأغنية حاجز المليونين ونصف مشاهدة قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر قناة نور ستارز على Youtube، وهي أغنية دعائية لأحد التطبيقات.

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