حسين الجسمي سفيرًا لـ "إكسبو 2020 دبي"

وقع اختيار إدارة إكسبو 2020 دبي على الفنان الإماراتي حسين الجسمي ليكون سفيرا لها.

ومن المقرر أن يساهم الفنان الإماراتي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات.

الجسمي عبر عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيراً لهذا الحدث العالمي، قائلا: “هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا”.

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وأضاف: “وأعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص، وكلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة”.

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يذكر أن إكسبو 2020 دبي تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلداً واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة، حيث يقام بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

ويساهم إكسبو 2020 في دعم مسيرة ازدهار دولة الإمارات وخططها التنموية، ومن المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج الإمارات ومن المتوقع أن يحقق 25 مليون زيارة.

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