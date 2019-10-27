شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى يشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" أمام ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم القدير رياض الخولى إلى أسرة مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمصان المقبل 2020، من إنتاج شركة سينرجى، ويقدم الخولى إحدى شخصيات العمل المهمة فى الأحداث، حيث يعد كبير الفتوات فى المسلسل، الذى يكتبه هانى سرحان، ويخرجه حسين المنباوى.

وفى سياق متصل، تواصل الشركة المنتجة تحضيرات واستعدادت المسلسل، حيث أوشكت على الانتهاء من بناء الديكور الأساسى لأحد الأحياء الشعبية فى مدينة الإنتاج الإعلامى من أجل المسلسل وظهوره بشكل حقيقى أمام الجمهور، كما تبرم باقى التعاقدات إذ من المتوقع الأعلان عن البطلة النسائية خلال أيام.

يشار إلى أن قدم النجم ياسر جلال مسلسل "لمس أكتاف" مع سينرجى العام الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.