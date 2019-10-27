شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يستأنف تحضيرات "كينج سايز" بعد عودته من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد هنيدى تحضيرات فيلمه الجديد "كينج سايز" بعد عودته من السعودية مباشرة، حيث يعود للقاهرة يوم الاثنين المقبل، ويستكمل تحضيرات الفيلم ويعقد جلسات عمل استعداداً للإعلان عن الأبطال الذين يشاركون فيلمه وتحديد موعد انطلاق التصوير.

وصور هنيدى يوما واحد، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحى "3 أيام فى الساحل" بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية في موسم الرياض.

وبدأ المخرج إسلام خيرى عمليات المونتاج والمكساج مبكرا بالتزامن مع تصوير باقى مشاهد الفيلم، حيث طرح التريلر التشويقى للفيلم كنوع من الترويج للعمل وتشويق جمهور "هنيدى"، والفيلم كتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، ويحدث نقلة في عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة بالشرق الأوسط، حيث يعتمد صناعه على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس، حيث يجسد هنيدى شخصية "عقلة الإصبع".