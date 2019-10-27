مجد موصللي للثوار في لبنان: “أنا مجبور.. بس جايي انضم لإلكن”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل الفنان اللبناني مجد موصللي جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

ورغم تواجده خارج لبنان، إلّا أن موصللي يتابع الحراك الشعبي الذي تشهده مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية، وأكد في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي أنه وفور عودته من أميركا سينضم إلى المتظاهرين في ساحات الثورة.

وكتب مجد موصللي: “الله يحمي لبنان وشعب لبنان، صحيح انا مجبور كون بأميركا بس قلبي وروحي معكن وجايي انضم لإلكن قريباً كتير”.

وأحيا موجد موصللي حتى الآن حفلات في لوس أنجلوس، ألنتاون، فرجينيا، بوسطن، دالاس، هيوتسن، ديربورن اتش تي سي ونيوجيرسي، ومن المقرر أن يسافر خلال الساعات المقبلة إلى كندا حيث سيحيي حفلتين الأولى في مونتريال والثانية في أوتاوا.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مجد موصللي الفنية كانت أغنية “تكرم” التي لا تزال حتى يومنا هذا بالمراتب الأولى في سباق الأغاني اللبنانية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور. والأغنية من عامر لاوند، ألحان سليم سلامة وتوزيع عم صبّاغ، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة هيفا فقيه.