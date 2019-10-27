"الجوكر" أعلى إيرادات في تاريخ السينما بفئة "للكبار فقط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الفيلم الأمريكي "الجوكر" joker أعلى إيرادات في تاريخ السينما في فئة "للكبار فقط"، بعدما حصد في شباك التذاكر العالمي نحو 788 مليون دولار منذ بدء عرضه 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

الرقم القياسي الجديد الذي حققه فيلم الإثارة والأكشن المثير للجدل جاء بعد تغلبه على فيلم Deadpool الذي حقق إيرادات بلغت 745 مليون دولار منذ بدء عرضه 21 يناير/كانون الثاني 2016.

وصُنف فيلم "الجوكر"، الذي حقق إيرادات في شباك التذاكر المحلي تخطت 247 مليون دولار، في فئة "للكبار فقط" (R) لاحتوائه على الكثير من مشاهد العنف.

والفيلم الذي بلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار، ولعب دور البطولة فيه الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، التي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، الذي يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.