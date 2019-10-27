شكرا لقرائتكم خبر عن "بلا دليل" دراما تشويقية.. وإشادات جماهيرية بعد عرض الحلقات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال مسلسل "بلا دليل" بطولة النجمين خالد سليم ودرة، والذى يعرض حاليا على شاشة cbc، إعجاب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بدأت الأسئلة تتبادر فى الأذهان، خاصة أن الأحداث بدأت ساخنة للغاية، والكشف عن جريمة قتل فى الحلقة الأولى، جعلت حالة من الغموض والآثارة تنتاب الجمهور من اللحظة الأولى.

وفى نفس السياق يواصل أبطال العمل التصوير بكثافة بالغة، تزامناً مع عرضه، حيث يتبقى أسبوعين فقط وينتهى أبطاله من التصوير نهائياً، كما تواصل مخرجة العمل منال الصيفى مونتاج ومكساج الحلقات التى تم تصويرها لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

يشار إلى أن مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي وبطولة النجم خالد سليم ودرة وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على قناة سى بى سى والساعة الحادية عشرة مساء على قناة سى بى سى درام، كما يعرض أيضاً على منصة watch it.