هيفاء وهبي تهنئ إليسا بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، النجمة إليسا بعيد ميلادها، الـ47 الموافق اليوم الأحد، عبر حسابها بـ"تويتر".

وكتبت هيفاء في تغريدتها: " happy birth day sweetheart"، إن شاء الله اللي بتتمنيه بعيدك يتحقق".

لترد عليها النجمة إليسا قائلة: " حبيبة قلبي".

Advertisements

يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر عام 1972.

وفي سياق متصل، شاركت النجمة إليسا أمس السبت في المظاهرات، وحملت علم لبنان، وهو الأمر الذي عرضها للعديد من الانتقادات والاتهامات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اصطحابها لعدد من الصحفيين والمصوريين.

وكتبت إليسا ردًا على هذه الاتهامات، عبر حسابها على تويتر: "ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية أو يعمل بطل على ضهرنا، لما يكون الوطن ومستقبله على الهاوية، كلنا معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير ولا صغير. في ناس وأمل ووطن وبس".