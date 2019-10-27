عرض "السيد بنفسجي" بمهرجان أوراسيا الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

يشارك فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد بالمسابقة الرسمية لمهرجان أوراسيا الدولي، المقام بروسيا، ضمن مسابقة السباق الشهري.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وتدور أحداثه عن حرية الاختيار ورفض أى مسار محدد من الآخرين، فالاختلاف والتنوع هو ما يجعل للحياة نكهة ومذاق أكثر روعة .

Advertisements

الفيلم فكرة وسيناريو أحمد عبد الرحيم، وموسيقى تصويرية هاني شنودة، تصميم شريط الصوت رامي حسين، مونتاج مها رشدي، وتحت إشراف مدير عام إدارة إنتاج الأفلام فوزي العوامري.٠

ويشارك الفيلم أيضا بالمسابقة الرسمية لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان عمان - الأردن والمقام في الفترة ( من ٥ الى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ ).