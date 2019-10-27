بالصور| أحلام بإطلالة وردية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أحلام في الصور بإطلالة وردية، مرتدية فستانًا قصيرًا من الحرير قصي، وذلك ضمن مشاركتها في برنامج "THE VOICE".

وأحيت الفنانة الإماراتية حفلًا بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن حفلات موسم جدة، في 13 أغسطس الماضي.