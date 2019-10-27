بالصور| سميرة سعيد بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الديفا سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت سميرة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأبيض والأسود، وذلك من إطلالتها في الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة في برنامج "THE VOICE".
يذكر أن المطربة سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال صيف 2019، كما تشارك كعضو لجنة تحكيم في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".
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