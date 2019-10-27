فيديو.. الجوكر يطرح أحدث أغانيه "حلم كبير"

طرح فنان الراب الجوكر أحدث أغانيه بعنوان "حلم كبير"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "حلم كبير" من كلمات الجوكر، وألحان وتوزيع محمد السيد. الجوكر، وألحان وتوزيع محمد السيد. Advertisements يذكر أن فنان الراب الجوكر طرح مؤخرًا كليب بعنوان "دنيا"، وهو من إخراج أحمد ميرو، والأغنية من كلمات الجوكر، وألحان وتوزيع

جوشوا بيتروتشيو، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. "دنيا"، وهو من إخراج أحمد ميرو، والأغنية من كلمات الجوكر، وألحان وتوزيعجوشوا بيتروتشيو، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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