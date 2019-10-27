شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تستقر على المخرج مجدى أبو عميرة لمسلسل ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة سينرجى على المخرج مجدى أبو عميرة ليتولى إخراج مسلسل النجمة ماجدة زكى، والذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، ومن المقرر أن يوقع رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعمل شركة سينرجى على الانتهاء من كل تفاصيل المسلسل، وتجرى جلسات عمل لترشيح أبطال المسلسل الذين يشاركون ماجدة زكى فى بطولة العمل استعداداً لانطلاق تصويره والبدء فى معاينة الديكورات.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج مجدى أبو عميرة مسلسل "ليالى الحلمية 6"، الذى عرض فى عام 2016، وشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين وصفية العمرى وهشام سليم وحنان شوقى وسامح الصريطى، وأنعام سالوسة، تأليف أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين.