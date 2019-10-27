شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يصور مشاهد الأكشن بـ"شديد الخطورة" فى شوراع مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان أحمد العوضى تصوير مشاهده فى مسلسل "شديد الخطورة" اليوم الأحد بمنطقة مصر الجديدة، بعد إجازة يومين بسبب تغيير الديكورات، ويكون معظم المشاهد أكشن فى شوارع مصر الجديدة، ومطاردات خلال الأحداث، ويستمر التصوير لمدة أيام فى نفس الديكور وينتمى العمل لنوعية الـ7 حلقات.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه محمد سيد بشير، ويخرجه حسام على، ويعد المسلسل الأول من نوعه فى مصر الذى يقدم فى سباعية وعبر أكثر من موسم للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وينتمي لنوعية أعمال الأكشن.

"شديد الخطورة"، يشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وتناول عدة قضايا مهمة، أبرزها عالم الهاكرز، و"الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد.