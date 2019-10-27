أنباء عن مقتل أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية امريكية

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 05:50 صباحاً - قالت وسائل اعلام امريكية ان الرئيس دونالد ترامب صادق على عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي. وبحسب المعلومات المتداولة فإن ابو بكر البغدادي قتل في هذه العملية. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قال اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) دون ذكر تفاصيل اضافية ولكن يرجح ان تكون الكلمة حول مقتل البغدادي.

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